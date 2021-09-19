У Харкові сталося зіткнення 5 автівок – постраждав 40-річний чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Київському районі Харкова зіткнулися 5 автівок. Про це повідомили в пресслужбі поліції Харківської області, передає УНН.
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Аварія сталася 19 вересня близько 08:30. За попередніми даними, 38-річна водійка автомобіля "Audi" під час руху по спуску Весніна в сторону вулиці Пушкінській не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу руху. Водій легковика "Geely", який їхав назустріч, загальмував, проте в нього в'їхав автомобіль "Opel", що рухався позаду. Від удару "Geely" та "Opel" зіткнулися з транспортними засобами "Audi", "Volkswagen Passat" та "Lincoln".
«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди до лікарні із забоями був доставлений 40-річний водій легковика "Geely". Після медичного огляду чоловіка відпустили додому.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, проводиться перевірка», - йдеться в повідомленні.
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