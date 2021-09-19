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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 128742 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 144810 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120619 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118180 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

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Эксклюзив
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове произошло столкновение 5 автомобилей - пострадал 40-летний мужчина

В Харькове произошло столкновение 5 автомобилей - пострадал 40-летний мужчина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Киевском районе Харькова столкнулись 5 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает УНН.

Детали

Авария произошла 19 сентября около 8:30. По предварительным данным, 38-летняя водитель автомобиля “Audi” во время движения по спуску Веснина в сторону улицы Пушкинской не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. Водитель легковушки “Geely”, который ехал навстречу, затормозил, однако в него въехал автомобиль “Opel”, который двигался позади. От удара “Geely” и “Opel” столкнулись с транспортными средствами “Audi”, “Volkswagen Passat” и “Lincoln”.

“В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с ушибами был доставлен 40-летний водитель легковушки ”Geely“. После медицинского осмотра мужчину отпустили домой.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений проводится проверка ”, - говорится в сообщении.

Напомним

В Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участием 9 авто.

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