В Харькове произошло столкновение 5 автомобилей - пострадал 40-летний мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Киевском районе Харькова столкнулись 5 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает УНН.
Детали
Авария произошла 19 сентября около 8:30. По предварительным данным, 38-летняя водитель автомобиля “Audi” во время движения по спуску Веснина в сторону улицы Пушкинской не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. Водитель легковушки “Geely”, который ехал навстречу, затормозил, однако в него въехал автомобиль “Opel”, который двигался позади. От удара “Geely” и “Opel” столкнулись с транспортными средствами “Audi”, “Volkswagen Passat” и “Lincoln”.
“В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с ушибами был доставлен 40-летний водитель легковушки ”Geely“. После медицинского осмотра мужчину отпустили домой.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений проводится проверка ”, - говорится в сообщении.
Напомним
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