У Харкові спалахнула пожежа в супермаркеті: рятувальники евакуювали 30 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. В одному із супермаркетів Харкова спалахнула пожежа. Як повідомили у ДСНС, рятувальники евакуювали 30 осіб, передає УНН.
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Як повідомили у ДСНС, о 18:17 надійшло повідомлення про пожежу у одному із супермаркетів міста.
По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить облицювання стіни на площі 100 кв.м. та дах триповерхової будівлі на площі, орієнтовно 200 кв.м.
Надзвичайники евакуювали 30 осіб. Попередньо постраждалих немає.
О 19.00 пожежу локалізовано, триває ліквідація.
Як повідомляють користувачі соцмереж, зайнялося у супермаркеті "Класс" на проспекті Героїв.