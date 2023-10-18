В Харькове вспыхнул пожар в супермаркете: спасатели эвакуировали 30 человек

Детали

Как сообщили в ГСЧС, в 18:17 поступило сообщение о пожаре в одном из супермаркетов города.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит облицовка стены на площади 100 кв.м. и крыша трехэтажного здания на площади, ориентировочно 200 кв.м.

Чрезвычайники эвакуировали 30 человек. Предварительно пострадавших нет.

В 19.00 пожар локализован, продолжается ликвидация.

Как сообщают пользователи соцсетей, загорелось в супермаркете "Класс" на проспекте Героев.