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В Харькове вспыхнул пожар в супермаркете: спасатели эвакуировали 30 человек

Киев • УНН

 • 508785 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В одном из супермаркетов Харькова вспыхнул пожар. Как сообщили в ГСЧС, спасатели эвакуировали 30 человек, передает УНН.

В Харькове вспыхнул пожар в супермаркете: спасатели эвакуировали 30 человек

Детали

Как сообщили в ГСЧС, в 18:17 поступило сообщение о пожаре в одном из супермаркетов города.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит облицовка стены на площади 100 кв.м. и крыша трехэтажного здания на площади, ориентировочно 200 кв.м.

Чрезвычайники эвакуировали 30 человек. Предварительно пострадавших нет.

В 19.00 пожар локализован, продолжается ликвидация.

Как сообщают пользователи соцсетей, загорелось в супермаркете "Класс" на проспекте Героев.

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