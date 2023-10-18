В Харькове вспыхнул пожар в супермаркете: спасатели эвакуировали 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В одном из супермаркетов Харькова вспыхнул пожар. Как сообщили в ГСЧС, спасатели эвакуировали 30 человек, передает УНН.
Детали
Как сообщили в ГСЧС, в 18:17 поступило сообщение о пожаре в одном из супермаркетов города.
По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит облицовка стены на площади 100 кв.м. и крыша трехэтажного здания на площади, ориентировочно 200 кв.м.
Чрезвычайники эвакуировали 30 человек. Предварительно пострадавших нет.
В 19.00 пожар локализован, продолжается ликвидация.
Как сообщают пользователи соцсетей, загорелось в супермаркете "Класс" на проспекте Героев.