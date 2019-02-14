У Харкові рекетири вимагали гроші у підприємців

"Оперативники спецслужби встановили, що до складу банди входили вихідці однієї з країн Кавказького регіону. Зловмисники мали розгалужені зв’язки з представниками кримінальних кіл сусідніх держав, зокрема на території РФ. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання від місцевого адвоката чотириста тисяч доларів США як «відсоток» за використання взятих у борг коштів у розмірі двадцять тисяч американських доларів. У разі несплати «данини» рекетири погрожували чоловікові та його родині фізичною розправою", - йдеться у повідомленні.

Одного з злочинців було затримано. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників організованого угруповання.

Нагадаємо, в Одесі зловмисники, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, "вибивали" неіснуючі борги у місцевих жителів.