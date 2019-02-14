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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71106 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 96231 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 133734 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132630 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130960 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 125620 просмотра

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7 марта, 08:52 • 162635 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117882 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141469 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145305 просмотра

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В Харькове рэкетиры вымогали деньги у предпринимателей

В Харькове рэкетиры вымогали деньги у предпринимателей

Киев  •  УНН

 • 20127 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Харькове задержана группа рэкетиров, которые специализировались на вымогательстве денег у предпринимателей Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

"Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили выходцы одной из стран Кавказского региона. Злоумышленники имели обширные связи с представителями криминальных кругов соседних государств, в частности на территории РФ. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства от местного адвоката четыреста тысяч долларов США как "процент" за использование взятых в долг средств в размере двадцать тысяч американских долларов. В случае неуплаты "дани" рэкетиры угрожали мужчине и его семье физической расправой", - говорится в сообщении.

Один из преступников был задержан. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников организованной группировки.

Напомним, в Одессе злоумышленники, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" несуществующие долги у местных жителей.

Украинские Национальные Новости

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