В Харькове рэкетиры вымогали деньги у предпринимателей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Харькове задержана группа рэкетиров, которые специализировались на вымогательстве денег у предпринимателей Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили выходцы одной из стран Кавказского региона. Злоумышленники имели обширные связи с представителями криминальных кругов соседних государств, в частности на территории РФ. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства от местного адвоката четыреста тысяч долларов США как "процент" за использование взятых в долг средств в размере двадцать тысяч американских долларов. В случае неуплаты "дани" рэкетиры угрожали мужчине и его семье физической расправой", - говорится в сообщении.
Один из преступников был задержан. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников организованной группировки.
Напомним, в Одессе злоумышленники, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" несуществующие долги у местных жителей.