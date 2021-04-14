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У Харкові провели спецоперацію: затримали банду, що вимагала у бізнесмена 700 тисяч доларів

У Харкові провели спецоперацію: затримали банду, що вимагала у бізнесмена 700 тисяч доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У результаті спецоперації у центрі Харкова правоохоронці затримали п’ятьох учасників банди, які вимагали 700 тисяч доларів у бізнесмена. Про це пише УНН з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції та прокуратуру Харківщини.

Деталі

За даними поліції, усі затримані – учасники організованого злочинного угрупування та мають суттєві зв’язки з криміналітетом.
700 000 доларів зловмисники вимагали у місцевого бізнесмена, який очолює велику аграрну компанію. Під приводом переговорів про продаж фермерського господарства, фігуранти зустрічалися з потерпілим наприкінці березня 2021 року у селі Панютине.

Тоді ж вперше висунули свої вимоги з погрозами бізнесмену та членам його родини. За кілька днів для підтвердження своїх злочинних намірів зловмисники пошкодили автомобіль потерпілого та залишили на його капоті жалобні вінки.

Крім того, під час зустрічі зловмисники побили чоловіка. Потерпілий був змушений звернутися до правоохоронних органів. Два тижні тому працівники поліції задокументували першу зустріч фермера з вимагачами, під час якої чоловік передав злодіям перший транш у розмірі 100 тисяч доларів.

14 квітня в готелі "Kharkiv Palace" потерпілий передав групі вимагачів ще 600 тисяч доларів США. Відразу після цього оперативники затримали п'ятьох учасників злочинного угрупування.

Слідчі обласного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим.

Додамо

На Чернігівщині кримінальна поліція під час спецоперації затримала злочинну групу, яка вчинила розбійний напад на підприємця у селі Клочків під Черніговом.

Українські Національні Новини

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