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В Харькове провели спецоперацию: задержали банду, которая требовала у бизнесмена 700 тысяч долларов

В Харькове провели спецоперацию: задержали банду, которая требовала у бизнесмена 700 тысяч долларов

Киев  •  УНН

 • 27319 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В результате спецоперации в центре Харькова правоохранители задержали пятерых участников банды, которые требовали 700 тысяч долларов у бизнесмена. Об этом пишет УНН со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции и прокуратуру Харьковской области.

Детали

По данным полиции, все задержанные - участники организованной преступной группировки и имеют существенные связи с криминалитетом.

700 000 долларов злоумышленники требовали у местного бизнесмена, который возглавляет большую аграрную компанию. Под предлогом переговоров о продаже фермерского хозяйства, фигуранты встречались с потерпевшим в конце марта 2021 года в селе Панютино.

Тогда же впервые выдвинули свои требования с угрозами бизнесмену и членам его семьи. За несколько дней для подтверждения своих преступных намерений злоумышленники повредили автомобиль потерпевшего и оставили на его капоте траурные венки.

Кроме того, во время встречи злоумышленники избили мужчину. Пострадавший был вынужден обратиться в правоохранительные органы. Две недели назад работники полиции задокументировали первую встречу фермера с вымогателями, во время которой человек передал ворам первый транш в размере 100 000 долларов.

14 апреля в отеле "Kharkiv Palace" пострадавший передал группе вымогателей еще 600 000 долларов США. Сразу после этого оперативники задержали пятерых участников преступной группировки.

Следователи областного управления полиции открыли уголовное производство по факту вымогательства, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах.

Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении задержанным.

Добавим

В Черниговской области криминальная полиция в ходе спецоперации задержала преступную группу, которая совершила разбойное нападение на предпринимателя в селе Клочков под Черниговом.

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