У Харкові пролунав вибух - ЗМІ
Київ • УНН
Ворожі зенітні ракети обстріляли Харків і прилеглі райони, що змусило чиновників попередити мешканців міста про необхідність залишатися в укриттях.
Вибух пролунав у Харкові, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Раніше начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник попередив про пуски ворожих КАБ та закликав мешканців харківської області не покидайте укриття.
"Ворожий КАБ у напрямку міста Харків та приміських населених пунктів - перебувайте в укриттях", - написав Мельник.
Близько 16:25 він повдіомив про повторні пуски ворожих КАБів.
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