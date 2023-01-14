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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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У Харкові працює лише наземний транспорт, задіяні додаткові маршрути – мер

Київ • УНН

 • 599520 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в Харкові наразі поки працює лише наземний транспорт. На випадок відключення електроенергії задіяно додаткові автобусні маршрути, що дублюють маршрути трамваїв та тролейбусів, передає УНН.

У Харкові працює лише наземний транспорт, задіяні додаткові маршрути – мер

Цитата

«... ворог цілить по об’єктах інфраструктури. Одразу після закінчення (масштабної ракетної атаки - ред.) всі комунальні та енергетичні служби Харкова почнуть роботу по відновленню світло-, тепло- та водопостачання міста. У місті працює тільки наземний транспорт – ми задіяли схему автобусних маршрутів на випадок відключення електроенергії, які дублюють основні магістральні маршрути трамваїв та тролейбусів. Прошу всіх зберігати спокій. У Харкові відкриті пункти Незламності, де у разі необхідності ви можете зарядити свої мобільні телефони, зігрітися, випити гарячі напої», – повідомив Терехов.

Нагадаємо

В результаті масованої ракетної атаки на територію України в Харківській області зафіксовано два “прильоти” по обʼєкту критичної інфраструктури.

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