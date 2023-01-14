В Харькове работает только наземный транспорт, задействованы дополнительные маршруты - мэр

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«... враг целится по объектам инфраструктуры. Сразу после окончания (масштабной ракетной атаки - ред.) все коммунальные и энергетические службы Харькова начнут работу по восстановлению свето-, тепло- и водоснабжения города. В городе работает только наземный транспорт – мы задействовали схему автобусных маршрутов на случай отключения электроэнергии, которые дублируют основные магистральные маршруты трамваев и троллейбусов. Прошу всех сохранять спокойствие. В Харькове открыты пункты Несокрушимости, где в случае необходимости вы можете зарядить свои мобильные телефоны, согреться, выпить горячие напитки», – сообщил Терехов.

Напомним

В результате массированной ракетной атаки на территорию Украины в Харьковской области зафиксировано два “прилета” по объекту критической инфраструктуры.