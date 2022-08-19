У Харкові оголосили день жалоби за загиблими через російські ракетні удари
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Харкові оголосили п'ятницю, 19 серпня, днем жалоби за загиблими через російські ракетні удари напередодні, жертвами яких стали 17 людей. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.
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"Сьогодні у Харкові – День жалоби. Вечір 17 серпня та ранок 18 серпня стали одними з найважчих для Харкова з початку війни. Загинули люди, багато поранених, зокрема – діти. Думаю, було б правильним сьогодні згадати всіх, чиї життя забрала війна, всіх, хто загинув у стінах свого будинку, на вулицях рідного міста, на полі бою", - зазначив Терехов у Telegram.
Деталі
У Краснограді, який напередодні також зазнав ворожого ракетного удару, внаслідок якого двоє людей загинули, також оголосили жалобу.
"Відповідно до розпорядження міського голови Світлани Кривенко 19 серпня 2022 року в Красноградській міській територіальній громаді оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу міста 18 серпня 2022 року", - зазначається у повідомленні Красноградської міськради.
Доповнення
Внаслідок нічного і ранкового ударів російських окупантів 17-18 серпня по Харкову загинули 17 людей, серед них - дитина. Ще 42 людини отримали поранення.