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В Харькове объявили день траура по погибшим из-за российских ракетных ударов

Киев • УНН

 • 251914 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Харькове объявили пятницу, 19 августа, днем траура по погибшим из-за российских ракетных ударов накануне, жертвами которых стали 17 человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

В Харькове объявили день траура по погибшим из-за российских ракетных ударов

Цитата

"Сегодня в Харькове – День траура. Вечер 17 августа и утро 18 августа стали одними из самых тяжелых для Харькова с начала войны. Погибли люди, много раненых, в том числе – дети. Думаю, было бы правильным сегодня вспомнить всех, чьи жизни унесла война, всех, кто погиб в стенах своего дома, на улицах родного города, на поле боя", - отметил Терехов в Telegram.

Детали

В Краснограде, который накануне также подвергся вражескому ракетному удару, в результате которого два человека погибли, также объявили траур.

"В соответствии с распоряжением городского головы Светланы Кривенко 19 августа 2022 года в Красноградской городской территориальной громаде объявлен Днем траура по погибшим в результате ракетных обстрелов города 18 августа 2022 года", - отмечается в сообщении Красноградского горсовета.

Дополнение

В результате ночного и утреннего ударов российских оккупантов по Харькову 17018 августа погибли 17 человек, среди них – ребенок. Еще 42 человека получили ранения.

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