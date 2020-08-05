У Харкові напружена ситуація з COVID-19 – Степанов

"У тій же Харківській області із 146 захворівших за останню добу 133 людини – це мешканці міста Харкова. Вчора так само із загальної кількості захворівших у Харківській області 124 людини - це були мешканці міста Харкова. Мені здається, там дуже напружена ситуація. Я прошу звернути на це увагу місцеву владу перш за все", - сказав Степанов.

Нагадаємо, Вінницька та Тернопільська області вже кілька днів поспіль відповідають національним індикаторам і можуть бути переведені до "зеленого" рівня епідеміологічної небезпеки.