У Харкові напружена ситуація з COVID-19 – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. За минулу добу із 146 захворівших на коронавірусну хворобу у Харківській області – 133 людини із Харкова. Ситуація дуже напружена. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"У тій же Харківській області із 146 захворівших за останню добу 133 людини – це мешканці міста Харкова. Вчора так само із загальної кількості захворівших у Харківській області 124 людини - це були мешканці міста Харкова. Мені здається, там дуже напружена ситуація. Я прошу звернути на це увагу місцеву владу перш за все", - сказав Степанов.
Нагадаємо, Вінницька та Тернопільська області вже кілька днів поспіль відповідають національним індикаторам і можуть бути переведені до "зеленого" рівня епідеміологічної небезпеки.