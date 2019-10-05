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У Харкові на проїжджій частині виявили труп чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Харкові на проїжджій частині виявили труп чоловіка, наразі поліція розшукує водія, який здійснив наїзд на пішохода. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУНП в області.

У Харкові на проїжджій частині виявили труп чоловіка

Повідомлення про виявлення тіла 43-річного чоловіка на проїжджій частині по вулиці Академіка Павлова надійшло до поліції 5 жовтня о 3:40.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Експерти виявили на тілі померлого тілесні ушкодження, характерні для дорожньо-транспортної пригоди.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Наразі проводяться всі необхідні слідчо-оперативні заходи по встановленню особи водія, причетного до вказаної дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, у Харкові автомобіль швидкої допомоги зіштовхнувся з легковиком.

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