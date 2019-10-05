В Харькове на проезжей части обнаружили труп мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Харькове на проезжей части обнаружили труп мужчины, на данный момент полиция разыскивает водителя, который совершил наезд на пешехода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУНП в области.
Сообщение об обнаружении тела 43-летнего мужчины на проезжей части по улице Академика Павлова поступило в полицию 5 октября в 3:40.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Эксперты обнаружили на теле умершего телесные повреждения, характерные для ДТП.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению личности водителя, причастного к указанному ДТП.
Напомним, в Харькове автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой.