У Харкові на ходу загорівся тролейбус з пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Харкові на Салтівському шляхопроводі під час руху загорівся тролейбус. Про це повідомив директор департаменту зв’язків з громадськістю та інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“На Салтівському шляхопроводі загорівся тролейбус. Сталося це в районі опів на восьму вечора. Тролейбус був практично порожній — вже йшов в депо”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що у салоні було кілька людей, але водій оперативно вивів їх з нього. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Також повідомляється, що за попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання.
Як повідомляв УНН, у Запоріжжі вогонь пошкодив одразу три авто.