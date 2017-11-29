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У Харкові на ходу загорівся тролейбус з пасажирами

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Харкові на Салтівському шляхопроводі під час руху загорівся тролейбус. Про це повідомив директор департаменту зв’язків з громадськістю та інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“На Салтівському шляхопроводі загорівся тролейбус. Сталося це в районі опів на восьму вечора. Тролейбус був практично порожній — вже йшов в депо”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що у салоні було кілька людей, але водій оперативно вивів їх з нього. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Також повідомляється, що за попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання.

Як повідомляв УНН, у Запоріжжі вогонь пошкодив одразу три авто.

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