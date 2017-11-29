В Харькове на ходу загорелся троллейбус с пассажирами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Харькове на Салтовском путепроводе во время движения загорелся троллейбус. Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью и информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook, передает УНН.
“На Салтовском путепроводе загорелся троллейбус. Произошло это в районе половины восьмого вечера. Троллейбус был практически пуст — уже шел в депо”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в салоне было несколько человек, но водитель оперативно вывел их из него. Пострадавших в результате инцидента нет.
Также сообщается, что по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
Как сообщал УНН, в Запорожье огонь повредил сразу три автомобиля .