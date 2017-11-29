В Харькове на ходу загорелся троллейбус с пассажирами

“На Салтовском путепроводе загорелся троллейбус. Произошло это в районе половины восьмого вечера. Троллейбус был практически пуст — уже шел в депо”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в салоне было несколько человек, но водитель оперативно вывел их из него. Пострадавших в результате инцидента нет.

Также сообщается, что по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Как сообщал УНН, в Запорожье огонь повредил сразу три автомобиля .