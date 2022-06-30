У Харкові лунають вибухи

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"В ніч на 30 червня харків'яни бачили вильоти ракет з Бєлгорода і чули шість вибухів, два з яких за звуком — у межах міста, ще чотири — відаленно. Цього разу уперше за чотири тижні російська армія зсунула графік ударів — зазвичай вони відбувалися після 23:00, рідше після 00:00", - йдеться в повідомленні.

Офіційного підтвердження наразі немає.

Нагадаємо

27 червня, за даними поліції, ракетних та артилерійських атак зазнали п’ять районів Харкова, міста області Барвінкове, Золочів, села Андріївка, Гусарівка, смт Печеніги. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні житлові будинки, учбовий заклад, будівля автосалону, гаражний кооператив, автомобілі.