В Харькове раздаются взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В Харькове и области объявили о воздушной тревоге. После этого в городе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.
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"В ночь на 30 июня харьковчане видели вылеты ракет из Белгорода и слышали шесть взрывов, два из которых по звуку — в черте города, еще четыре — отдаленно. На этот раз впервые за четыре недели российская армия сдвинула график ударов — обычно они происходили после 23:00, реже после 00:00", – говорится в сообщении.
Официального подтверждения пока нет.
Напомним
27 июня, по данным полиции, ракетным и артиллерийским атакам подверглись пять районов Харькова, города области Барвенково, Золочев, села Андреевка, Гусаровка, пгт Печенеги. В результате обстрелов повреждены частные жилые дома, учебное заведение, здание автосалона, гаражный кооператив, автомобили.