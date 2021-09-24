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У Харкові хлопець на даху тролейбуса влаштував концерт. Поліція відкрила справу

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Харкові хлопець виліз на дах тролейбусу і почав грати на скрипці. Про це повідомляє УНН із посиланням на відео із соцмережі та дані поліції.

Деталі

На відео, яке виклали в інтернеті, видно, як хлопець заліз на дах тролейбуса зі скрипкою в руках і почав грати, коли транспорт поїхав.

Ролик підписали, як: "Сольний концерт чергового харківського тіктокера на Московському проспекті".

За даними поліції, порушник не встиг зайти до тролейбуса, коли зачинилися двері, тому вирішив вдертися на дах. Грав на скрипці задля привернення уваги водія. Повідомляють, що водій згодом зупинив тролейбус і викликав наряд поліції.

Додамо

Співробітники поліції запросили чоловіка до поліцейського відділу, встановили його особу та опитали. Правопорушником виявився 25-річний харків’янин.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 2000 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років.

Призначено експертизу, слідчі дії тривають.

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