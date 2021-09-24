В Харькове парень на крыше троллейбуса устроил концерт. Полиция открыла дело
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Харькове парень вылез на крышу троллейбуса и начал играть на скрипке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео из соцсети и данные полиции.
Детали
На видео, которое выложили в интернете, видно, как парень залез на крышу троллейбуса со скрипкой в руках и начал играть, когда транспорт поехал.
Ролик подписали, как: "Сольный концерт очередного харьковского тиктокера на Московском проспекте".
По данным полиции, нарушитель не успел зайти в троллейбус, когда закрылась дверь, поэтому решил залезть на крышу. Играл на скрипке для привлечения внимания водителя. Сообщают, что водитель позже остановил троллейбус и вызвал наряд полиции.
Добавим
Сотрудники полиции пригласили мужчину в полицейский участок, установили его личность и опросили. Правонарушителем оказался 25-летний харьковчанин.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 1000 до 2000 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.
Назначена экспертиза, следственные действия продолжаются.
Напомним
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