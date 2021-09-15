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Михайло Поплавський відкрив факультет ТikТоk

Михайло Поплавський відкрив факультет ТikТоk

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Вперше не тільки в Україні, а й у світі в Університеті культури започаткували трендовий проєкт — факультет ТikТоk. Презентував його студентам — ідейний натхненник, відомий український тіктокер Михайло Поплавський.

За словами М. Поплавського, майбутнє за соціальними мережами. Молодь повинна бути в тренді і творити свою зіркову дорогу через соцмережі. Факультет ТikТоk — це інноваційно та молодіжно, це новий медіафеномен.
“Моя місія — українізувати Тік-Ток, вести за собою креативну, амбітну та перспективну молодь, яка творитиме новітню історію країни. Українців мають знати у всьому світі. Україні є чим дивувати світ.

Ми розпочинаємо навчати „з нуля“ і по закінченні ви зможете отримати диплом. Університет культури — це бренд, який підкорює світовий інформаційний простір”, — акцентував Михайло Поплавський.

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Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Керівником проєкту “Тіктокери університету культури” стала випускниця вишу, начальник культурно-творчого відділу Лілія Можаєва.

“Університет культури та Михайло Поплавський завжди в тренді. Наразі світ дуже швидко розвивається, з’являються нові соцмережі, і Тік-Ток тримає лідируючі позиції. Якщо ви хочете бути лідерами по життю, то Тік-Ток це ваша тема. Потрібно розвивати себе, створювати свій бренд, а ми будемо допомагати вам у цьому”, — звернулася до студентів Лілія Можаєва.
Майбутній тіктокер має відмінно знати тренди соцмереж, бути цікавим, створюючи оригінальний контент, йти в ногу з часом і навіть випереджати його.

“Ми пишемо нову сторінку історії університету культури та факультету ТikТоk . Ви повинні бути лідерами і режисерами свого життя. Ваша зіркова дорога у ваших руках. Від вас залежить, як ви стартонете, займете свою нішу та реалізуєте здорові творчі амбіції. Головне, щоб вам хотілося хотіти!

Я бажаю, щоб ви стали зірковими випускниками університету культури, успішними та щасливими українцями, щоб вами гордилися батьки, вчителі, друзі та Михайло Поплавський.

Будьте на позитиві. На оптимістах тримається світ, песимісти лише глядачі. Щастя, добра, любові і шаленого студентського кохання”, — сказав Михайло Поплавський.

Як зазначив спікер, навчання буде безкоштовним для всіх бажаючих студентів університету культури.

По завершенні презентації молодь і Михайло Поплавський зняли свій перший спільний тік-ток. Після чого, М. Поплавський і керівники креативних груп, студдекани поставили свої нікнейми та автографи на масштабному банері факультету ТikТоk, щоб остаточно зафіксувати знакову подію.

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