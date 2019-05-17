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У Харкові евакуюють 19 торгових центрів через повідомлення про вибухівку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. У Харкові евакуюють 19 торгових центрів через повідомлення про замінування. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Так, сьогодні близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення про закладення вибухівки у 19 торговельних центрах на вулиці Сумській, Шевченка, Клочківській, Академіка Павлова, Академіка Барабашова, Героїв Праці, Полтавський шлях, Кільцевий шлях, проспекті Науки, Московському, Гагаріна, майдані Захисників України, площі Павлівській та Конституції.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.

Наразі проводиться огляд приміщень та прилеглої території.

Нагадаємо, в Одесі замінували ще один готель.

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