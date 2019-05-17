В Харькове эвакуируют 19 торговых центров из-за сообщения о взрывчатке
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Харькове эвакуируют 19 торговых центров из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Так, сегодня около 15:00 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в 19 торговых центрах на улице Сумской, Шевченко, Клочковской, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев Труда, Полтавский шлях, Кольцевой шлях, проспекте Науки, Московском, Гагарина, площади Защитников Украины, площади Павловской и Конституции.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Напомним, в Одессе заминировали еще один отель.