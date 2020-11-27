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У Харкові дві залізничні лікарні почали приймати хворих на COVID-19

У Харкові дві залізничні лікарні почали приймати хворих на COVID-19

Київ • УНН

 • 15175 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Дві Харківські клінічні лікарні на залізничному транспорті почали приймати хворих на коронавірус, до понеділка там перебуватиме п’ять перших пацієнтів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Харківської облради.

"Дві Харківські клінічні лікарні на залізничному транспорті № 1 і 2 готові відкрити відділення для хворих на коронавірусну хворобу…Уже сьогодні залізничні лікарні почнуть свою роботу в тестовому режимі й до понеділка приймуть п'ять перших пацієнтів з діагнозом COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у хворих – легкий перебіг інфекції та їх лікування не вимагає додаткового кисню.

"На даний момент у закладах є 12 кисневих точок в реанімації. Також 50 концентраторів, які були нещодавно закуплено за рахунок Фонду боротьби з коронавірусом, передадуть з міських лікарень, ще кілька концентраторів надійде з обласних лікувальних установ", – додали в повідомленні.

Нагадаємо, як повідомили в МОЗ, упродовж 2021 року планують щепити 20 млн 851 тис. українців від COVID-19.

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