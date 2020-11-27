У Харкові дві залізничні лікарні почали приймати хворих на COVID-19

"Дві Харківські клінічні лікарні на залізничному транспорті № 1 і 2 готові відкрити відділення для хворих на коронавірусну хворобу…Уже сьогодні залізничні лікарні почнуть свою роботу в тестовому режимі й до понеділка приймуть п'ять перших пацієнтів з діагнозом COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у хворих – легкий перебіг інфекції та їх лікування не вимагає додаткового кисню.

"На даний момент у закладах є 12 кисневих точок в реанімації. Також 50 концентраторів, які були нещодавно закуплено за рахунок Фонду боротьби з коронавірусом, передадуть з міських лікарень, ще кілька концентраторів надійде з обласних лікувальних установ", – додали в повідомленні.

Нагадаємо, як повідомили в МОЗ, упродовж 2021 року планують щепити 20 млн 851 тис. українців від COVID-19.