В Харькове две железнодорожные больницы начали принимать больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Две Харьковские клинические больницы на железнодорожном транспорте начали принимать больных коронавирусом, до понедельника там будут находиться пять первых пациентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковского облсовета.
"Две Харьковские клинические больницы на железнодорожном транспорте № 1 и 2 готовы открыть отделение для больных коронавирусной болезнью... Уже сегодня железнодорожные больницы начнут свою работу в тестовом режиме и до понедельника примут пять первых пациентов с диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у больных - легкое течение инфекции и их лечение не требует дополнительного кислорода.
"На данный момент в учреждениях есть 12 кислородных точек в реанимации. Также 50 концентраторов, которые были недавно закуплены за счет Фонда борьбы с коронавирусом, передадут из городских больниц, еще несколько концентраторов поступит из областных лечебных учреждений", - добавили в сообщении.
Напомним, как сообщили в Минздраве, в течение 2021 года планируют привить 20 млн 851 тыс. украинцев от COVID-19.