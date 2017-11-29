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У Харкові чоловік помер перед проведенням слідчих дій НАБУ

У Харкові чоловік помер перед проведенням слідчих дій НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Харкові помер чоловік після того, як детективи НАБУ прибули для проведення слідчих дій у рамках розслідування розтрати коштів філією "Укрзалізниці". Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.

Як зазначається, у середу 29 листопада близько 10:30 у Харкові помер чоловік 1966 року народження.

За кілька хвилин до цього детективи НАБУ прибули за адресою реєстрації підприємств для проведення слідчих дій в рамках розслідування кримінального провадження за фактом розтрати коштів філією ПАТ “Укрзалізниця”.

"Зайшовши до приміщення, працівники НАБУ представилися, повідомили мету візиту та готувалися зачитати ухвалу суду, якою були санкціоновані слідчі дії, коли чоловік, ймовірно, працівник одного з підприємств, впав на підлогу", - йдеться у повідомленні.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.

Наразі на місці події працює оперативна група Національної поліції. Слідчі дії детективами НАБУ призупинено.

Як повідомляв УНН, НАБУ повідомило про підозру чотирьом особам у заволодінні 20 млн грн "Укрзалізничпостач".

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