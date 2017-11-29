В Харькове мужчина умер перед проведением следственных действий НАБУ

Как отмечается, в среду 29 ноября около 10:30 в Харькове умер человек 1966 года.

За несколько минут до этого детективы НАБУ прибыли по адресу регистрации предприятий для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства по факту растраты средств филиалом ПАО "Укрзализныця".

"Зайдя в помещение, работники НАБУ представились, сообщили цель визита и готовились зачитать постановление суда, которым были санкционированы следственные действия, когда мужчина, вероятно, работник одного из предприятий, упал на пол", - говорится в сообщении.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины.

Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа Национальной полиции. Следственные действия детективами НАБУ приостановлено.

Как сообщал УНН, НАБУ сообщил о подозрении четырем в завладении 20 млн грн "Укрзализнычпостач".