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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79806 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70406 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77444 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84585 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118823 просмотра

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В Харькове мужчина умер перед проведением следственных действий НАБУ

В Харькове мужчина умер перед проведением следственных действий НАБУ

Киев  •  УНН

 • 14660 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Харькове умер человек после того, как детективы НАБУ прибыли для проведения следственных действий в рамках расследования растраты средств филиалом "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

Как отмечается, в среду 29 ноября около 10:30 в Харькове умер человек 1966 года.

За несколько минут до этого детективы НАБУ прибыли по адресу регистрации предприятий для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства по факту растраты средств филиалом ПАО "Укрзализныця".

"Зайдя в помещение, работники НАБУ представились, сообщили цель визита и готовились зачитать постановление суда, которым были санкционированы следственные действия, когда мужчина, вероятно, работник одного из предприятий, упал на пол", - говорится в сообщении.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины.

Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа Национальной полиции. Следственные действия детективами НАБУ приостановлено.

Как сообщал УНН, НАБУ сообщил о подозрении четырем в завладении 20 млн грн "Укрзализнычпостач".

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