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У Харкові чоловік побив зоозахисника, який намагався допомогти собаці: поліція розпочала перевірку

Київ • УНН

 • 16712 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Харкові поліція проводить перевірку за фактом побиття 23-річного волонтера із захисту тварин. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Харківської області.

У Харкові чоловік побив зоозахисника, який намагався допомогти собаці: поліція розпочала перевірку

Деталі

Інцидент стався 4 листопада приблизно о 12:15 в Індустріальному районі Харкова поблизу станції метро "Тракторний завод".

За даними поліції, чоловік прибув за викликом та почав звільняти собаку, яку прив’язали до дерева. Згодом власник тварини накинувся на волонтера та почав його бити.

Після побиття чоловіка зловмисник відв’язав собаку та втік. Постраждалий звернувся із заявою до поліції.

Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку відділу поліції №1 Харківського районного відділу поліції №2.

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