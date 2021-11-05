У Харкові чоловік побив зоозахисника, який намагався допомогти собаці: поліція розпочала перевірку

Деталі

Інцидент стався 4 листопада приблизно о 12:15 в Індустріальному районі Харкова поблизу станції метро "Тракторний завод".

За даними поліції, чоловік прибув за викликом та почав звільняти собаку, яку прив’язали до дерева. Згодом власник тварини накинувся на волонтера та почав його бити.

Після побиття чоловіка зловмисник відв’язав собаку та втік. Постраждалий звернувся із заявою до поліції.

Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку відділу поліції №1 Харківського районного відділу поліції №2.

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