В Харькове мужчина избил зоозащитника, пытавшегося помочь собаке: полиция начала проверку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Харькове полиция проводит проверку по факту избиения 23-летнего волонтера по защите животных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.
Детали
Инцидент произошел 4 ноября примерно в 12:15 в Индустриальном районе Харькова вблизи станции метро "Тракторный завод".
По данным полиции, мужчина прибыл по вызову и начал освобождать собаку, которую привязали к дереву. Позже владелец животного набросился на волонтера и начал его бить.
После избиения мужчины злоумышленник отвязал собаку и скрылся. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.
Информация о происшествии зарегистрирована в едином учете отдела полиции №1 Харьковского районного отдела полиции №2.
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