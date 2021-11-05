В Харькове мужчина избил зоозащитника, пытавшегося помочь собаке: полиция начала проверку

Детали

Инцидент произошел 4 ноября примерно в 12:15 в Индустриальном районе Харькова вблизи станции метро "Тракторный завод".

По данным полиции, мужчина прибыл по вызову и начал освобождать собаку, которую привязали к дереву. Позже владелец животного набросился на волонтера и начал его бить.

После избиения мужчины злоумышленник отвязал собаку и скрылся. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.

Информация о происшествии зарегистрирована в едином учете отдела полиции №1 Харьковского районного отдела полиции №2.

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