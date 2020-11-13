У Харкові чоловік, опираючись поліції, пригрозив вибухом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Харкові чоловік почав чинити опір поліції, яка прийшла до нього з обшуком. Чоловік пригрозив підірвати гранату. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Так, сьогодні, близько 9 ранку поліція проводила обшук у помешканні раніше судимого чоловіка 1954 року народження.
У цей час чоловік дістав ручну осколкову гранату й витягнув запобіжний важіль, після чого, погрожуючи вибухом, зачинився у своєму будинку.
Введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Грім".
Нагадаємо, у серпні у Нацполіції розповіли, скільки разів цього року вже проводили спецоперації.