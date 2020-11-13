У Харкові чоловік, опираючись поліції, пригрозив вибухом

Так, сьогодні, близько 9 ранку поліція проводила обшук у помешканні раніше судимого чоловіка 1954 року народження.

У цей час чоловік дістав ручну осколкову гранату й витягнув запобіжний важіль, після чого, погрожуючи вибухом, зачинився у своєму будинку.

Введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Грім".

Нагадаємо, у серпні у Нацполіції розповіли, скільки разів цього року вже проводили спецоперації.