В Харькове мужчина, сопротивляясь полиции, пригрозил взрывом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Харькове мужчина начал сопротивляться полиции, которая пришла к нему с обыском. Мужчина пригрозил взорвать гранату. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Так, сегодня, около 9 утра полиция проводила обыск в квартире ранее судимого мужчины 1954 года рождения.
В это время мужчина достал ручную осколочную гранату и вытащил предохранительный рычаг, после чего, угрожая взрывом, закрылся в своем доме.
Введено в действие специальную полицейскую операцию "Гром".
Напомним, в августе в Нацполиции рассказали, сколько раз в этом году уже проводили спецоперации.