У Харкові будівлю ОДА евакуюють через можливе замінування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Харкові, через можливе замінування, евакуюють людей з будівлі обласної державної адміністрації. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу місцевої поліції.
Згідно з повідомленням, правоохоронці отримали інформацію про те, що в будівлі обладміністрації нібито закладена вибухівка.
На місце події для перевірки негайно виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, кінологічна служба, фахівці вибухотехнічного управління.
Про результати перевірки будівлі правоохоронці обіцяють повідомити пізніше.
Як повідомляв УНН, через замінування в Одеському аеропорту евакуювали 250 осіб.