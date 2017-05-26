В Харькове здание ОГА эвакуируют из-за возможного заминировании

Согласно сообщению, правоохранители получили информацию о том, что в здании обладминистрации якобы заложена взрывчатка.

На место происшествия для проверки немедленно выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления.

О результатах проверки здания правоохранители обещают сообщить позже.

Как сообщал УНН, через заминировании в Одесском аэропорту эвакуировали 250 человек.