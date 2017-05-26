В Харькове здание ОГА эвакуируют из-за возможного заминировании
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Харькове, из-за возможного заминировании, эвакуируют людей из здания областной государственной администрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Согласно сообщению, правоохранители получили информацию о том, что в здании обладминистрации якобы заложена взрывчатка.
На место происшествия для проверки немедленно выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления.
О результатах проверки здания правоохранители обещают сообщить позже.
Как сообщал УНН, через заминировании в Одесском аэропорту эвакуировали 250 человек.