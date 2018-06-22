У Харкові автомобіль збив 4-річного хлопчика: дитина в комі

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Автомобіль Skoda скоїв наїзд на чотирирічного хлопчика, внаслідок чого дитина впала в кому. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.

"Аварія сталася 22 червня на проспекті Тракторобудівників. За попередньою інформацією, водій автомобіля Skoda на пішохідному переході здійснив наїзд на дитину", – йдеться в повідомленні.

Хлопчика госпіталізували з травмою голови до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Дитина у комі.

Наразі за адресою працює слідчо-оперативна група. Обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, на Київщині водій автівки не впоралася з керуванням – транспортний засіб влетів у дерево. Внаслідок інциденту помер чоловік. Двоє його дітей потрапили до лікарні. 

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