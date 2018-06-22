В Харькове автомобиль сбил 4-летнего мальчика: ребенок в коме
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Автомобиль Skoda совершил наезд на четырехлетнего мальчика, в результате чего ребенок упал в кому. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
"Авария произошла 22 июня на проспекте Тракторостроителей. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda на пешеходном переходе совершил наезд на ребенка", - говорится в сообщении.
Мальчика госпитализировали с травмой головы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Ребенок в коме.
Сейчас по адресу работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, в Киевской области водитель автомобиля не справился с управлением – транспортное средство влетел в дерево. В результате инцидента погиб мужчина. Двое его детей попали в больницу.