У Харкові автомобіль волонтерів потрапив під обстріл, є загиблий та поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Харкові 14 березня біля парку Горького автомобіль волонтерів організації Help Army потрапив під обстріл, загинув 26-річний чоловік. Про це "Суспільному" повідомила волонтерка організації Анжела Денисенко, передає УНН.
Деталі
Як повідомила Денисенко, від тяжкого поранення загинув 26-річний волонтер Help Army, його колега отримала поранення та перебуває у лікарні.
Нагадаємо
У Київській області в результаті обстрілів, які здійснили російські окупанти постраждав журналіст Бен Холл, який працює на американську телекомпанію Fox News. Чоловік був госпіталізований, і нині знаходиться без свідомості у важкому стані.