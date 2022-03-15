В Харькове автомобиль волонтеров попал под обстрел, есть погибший и раненая

Детали

Как сообщила Денисенко, от тяжелого ранения погиб 26-летний волонтер Help Army, его коллега получил ранения и находится в больнице.

Напомним

В Киевской области в результате обстрелов, которые осуществили российские оккупанты пострадал журналист Бен Холл, который работает на американскую телекомпанию Fox News. Мужчина был госпитализирован, и сейчас находится без сознания в тяжелом состоянии.