В Харькове автомобиль волонтеров попал под обстрел, есть погибший и раненая
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Харькове 14 марта возле парка Горького автомобиль волонтеров организации Help Army попал под обстрел, погиб 26-летний мужчина. Об этом "Суспільному" сообщила волонтер организации Анжела Денисенко, передает УНН.
Детали
Как сообщила Денисенко, от тяжелого ранения погиб 26-летний волонтер Help Army, его коллега получил ранения и находится в больнице.
Напомним
В Киевской области в результате обстрелов, которые осуществили российские оккупанты пострадал журналист Бен Холл, который работает на американскую телекомпанию Fox News. Мужчина был госпитализирован, и сейчас находится без сознания в тяжелом состоянии.