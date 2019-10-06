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У Харкові автівка збила насмерть пішохода

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Харкові автівка збила пішохода, який від отриманих травм помер цього ранку у лікарні, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у регіоні.

У Харкові автівка збила насмерть пішохода

“Аварія сталася ввечері 05 жовтня на вулиці Валентинівській. Водій автомобіля „Renault Duster“ скоїв наїзд на 50-річного чоловіка. Внаслідок ДТП пішохода з тілесними ушкодженнями доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги”, — вказано у повідомленні.

Вранці 6 жовтня він помер.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та патрульна поліція.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюють працівники поліції.

Як писав УНН, на Полтавщині двоє людей загинули внаслідок повторного наїзду.

Українські Національні Новини

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