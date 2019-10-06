В Харькове автомобиль сбил насмерть пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Харькове автомобиль сбил пешехода, который от полученных травм скончался утром в больнице, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.
“Авария произошла вечером 5 октября на улице Валентинивський. Водитель автомобиля „Renault Duster“ совершил наезд на 50-летнего мужчину. В результате ДТП пешехода с телесными повреждениями доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи”, — указано в сообщении.
Утром 6 октября он умер.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
Следователемм открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.
Как писал УНН, на Полтавщине два человека погибли в результате повторного наезда.