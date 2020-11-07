У Харкові автівка влетіла на "острівок безпеки": троє постраждалих у тяжкому стані, серед них дитина

“Аварія сталася близько 16:10. За попередніми даними 22-річний водій „Volkswagen“ не впорався з керуванням і допустив наїзд на пішоходів, які знаходилися на „острівці безпеки“. Троє людей постраждало: 9-річний хлопчик, 48-річний чоловік та жінка приблизно 50-років. Всі вони зараз доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої допомоги. Єдине, що можу сказати, що у всіх важкий стан”, — зазначили в поліції.

За словами правоохоронців, на місці й досі працюють експерти. Зареєстрована подія в Єдиному обліку заяв і повідомлень у Шевченківському відділку поліції міста Харків. Кримінальне провадження стосовно ДТП ще не відкрито.

Нагадаємо, що внаслідок ДТП, яка сталася 30 жовтня на столичному на Майдані Незалежності загинуло двоє людей та троє отримали травми.