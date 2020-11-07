В Харькове автомобиль влетел на "островок безопасности": трое пострадавших в тяжелом состоянии, среди них ребенок

“Авария произошла около 16:10. По предварительным данным 22-летний водитель „Volkswagen“ не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на „островке безопасности“. Три человека пострадали: 9-летний мальчик, 48-летний мужчина и женщина примерно 50-лет. Все они сейчас доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой помощи. Единственное, что могу сказать, что во всех тяжелое состояние”, — отметили в полиции.

По словам правоохранителей, на месте до сих пор работают эксперты. Зарегистрировано событие в Едином учете заявлений и сообщений в Шевченковском отделении полиции города Харьков. Уголовное производство в отношении ДТП еще не открыто.

Напомним, что в результате ДТП, которое произошло 30 октября на столичном на Майдане Независимости погибли два человека и трое получили травмы.