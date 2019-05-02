У Харкові 52-річний чоловік “замінував” під’їзд багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Вчора, 1 травня, 52-річний чоловік вирішив пожартувати і “замінував” під’їзд багатоповерхівки. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
“Анонімне повідомлення про те, що 9-поверхівка на проспекті Гагаріна замінована та буде підірвана, надійшло до поліції 1 травня о 12:39. На місце події виїжджали працівники Основ’янського відділу поліції та кінологічного центру, фахівці вибухотехнічного управління”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронцями було оглянуто 120 кв. метрів під’їзду та 300 кв. метрів прилеглої території.
70 мешканців будинку було евакуйовано.
Вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявили.
Поліція викрила особу правопорушника, який зробив неправдиве повідомлення. Ним виявився 52-річний мешканець цього ж будинку. Чоловік пояснив, що це був жарт і нічого він мінувати не збирався.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.
Проводяться слідчі дії.
Нагадаємо, 2 травня, до поліції Харкова надійшло повідомлення про замінування аеропорту та залізничного вокзалу. Проводиться евакуація громадян.