В Харькове 52-летний мужчина "заминировал" подъезд многоэтажки

"Анонимное сообщение о том, что 9-этажка на проспекте Гагарина заминирована и будет взорвана, поступило в полицию 1 мая в 12:39. На место происшествия выезжали работники Основянского отдела полиции и кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления", - говорится в сообщении.

Правоохранителями было осмотрено 120 кв. метров подъезда и 300 кв. метров прилегающей территории.

70 жителей дома были эвакуированы.

Взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

Полиция разоблачила личность правонарушителя, который сделал ложное сообщение. Им оказался 52-летний житель этого же дома. Мужчина объяснил, что это была шутка и ничего он минировать не собирался.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Проводятся следственные действия.

Напомним, 2 мая, в полицию Харькова поступило сообщение о заминировании аэропорта и железнодорожного вокзала. Проводится эвакуация граждан.