В Харькове 52-летний мужчина "заминировал" подъезд многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Вчера, 1 мая, 52-летний мужчина решил пошутить и "заминировал" подъезд многоэтажки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Анонимное сообщение о том, что 9-этажка на проспекте Гагарина заминирована и будет взорвана, поступило в полицию 1 мая в 12:39. На место происшествия выезжали работники Основянского отдела полиции и кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления", - говорится в сообщении.
Правоохранителями было осмотрено 120 кв. метров подъезда и 300 кв. метров прилегающей территории.
70 жителей дома были эвакуированы.
Взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.
Полиция разоблачила личность правонарушителя, который сделал ложное сообщение. Им оказался 52-летний житель этого же дома. Мужчина объяснил, что это была шутка и ничего он минировать не собирался.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
Проводятся следственные действия.
Напомним, 2 мая, в полицию Харькова поступило сообщение о заминировании аэропорта и железнодорожного вокзала. Проводится эвакуация граждан.