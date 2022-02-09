У Харкові 47-річний чоловік переслідував неповнолітню дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Харкові затримали 47-річного чоловіка, який планував розбещення 15-літньої дівчини. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає УНН.
Деталі
До правоохоронців звернувся батько дівчинки, яка розповіла йому про домагання незнайомця. Особу ймовірного педофіла швидко встановили. Ним виявився 47-річний мешканець Харківської області.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо
У Миколаївській області 30-річна жінка разом із 17-річною спільницею змушувала своїх маленьких дітей зніматися у порно, після чого за гроші вона продавала відеоматеріали інтернеті.