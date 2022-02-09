В Харькове 47-летний мужчина преследовал несовершеннолетнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Харькове задержали 47-летнего мужчину, который планировал развращение 15-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.
Детали
К правоохранителям обратился отец девочки, которая рассказала ему о домогательствах незнакомца. Личность предполагаемого педофила быстро установили. Им оказался 47-летний житель Харьковской области.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1ст.156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Сейчас идет досудебное расследование.
Напомним
В Николаевской области 30-летняя женщина вместе с 17-летней сообщницей заставляла своих маленьких детей сниматься в порно, после чего за деньги она продавала видеоматериалы интернете.