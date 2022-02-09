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15 марта, 19:03 • 105532 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140559 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121702 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115340 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103899 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101016 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91264 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Харькове 47-летний мужчина преследовал несовершеннолетнюю девушку

В Харькове 47-летний мужчина преследовал несовершеннолетнюю девушку

Киев • УНН

 • 26162 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Харькове задержали 47-летнего мужчину, который планировал развращение 15-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

Детали

К правоохранителям обратился отец девочки, которая рассказала ему о домогательствах незнакомца. Личность предполагаемого педофила быстро установили. Им оказался 47-летний житель Харьковской области.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1ст.156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Сейчас идет досудебное расследование.

Напомним

В Николаевской области 30-летняя женщина вместе с 17-летней сообщницей заставляла своих маленьких детей сниматься в порно, после чего за деньги она продавала видеоматериалы интернете.

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