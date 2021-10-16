У харківському метро машиніст побив пасажира: за справу взялася поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У Харкові у метро машиніст побив пасажира, правоохоронці з'ясовують обставини події. Про це повідомили в поліції Харківської області, пише УНН.
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Як вказали правоохоронці, 16 жовтня до відділу поліції в метрополітені Харкова надійшов рапорт співробітника поліції про те, що в мережі виявлено відео, на якому машиніст електропоїзду б’є невідомого чоловіка.
За повідомленнями у пабліках, так машиніст нібито відреагував на "хамську" поведінку пасажира.
Встановлено, що подія сталася на станції метро “Проспект Гагаріна”. Після конфлікту чоловік пішов з місця події.
Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку відділу поліції в метрополітені. Причини і всі обставини події встановлюються.
Нагадаємо
На станції метро “Кловська” у Києві іноземець нецензурно висловлювався, вдарив в обличчя жінку та розмахував перед іншими пасажирами пневматичним пістолетом.