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У харківському метро машиніст побив пасажира: за справу взялася поліція

У харківському метро машиніст побив пасажира: за справу взялася поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У Харкові у метро машиніст побив пасажира, правоохоронці з'ясовують обставини події. Про це повідомили в поліції Харківської області, пише УНН.

Деталі

Як вказали правоохоронці, 16 жовтня до відділу поліції в метрополітені Харкова надійшов рапорт співробітника поліції про те, що в мережі виявлено відео, на якому машиніст електропоїзду б’є невідомого чоловіка.

За повідомленнями у пабліках, так машиніст нібито відреагував на "хамську" поведінку пасажира.

Встановлено, що подія сталася на станції метро “Проспект Гагаріна”. Після конфлікту чоловік пішов з місця події.

Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку відділу поліції в метрополітені. Причини і всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо

На станції метро “Кловська” у Києві іноземець нецензурно висловлювався, вдарив в обличчя жінку та розмахував перед іншими пасажирами пневматичним пістолетом.

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