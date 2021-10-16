В харьковском метро машинист избил пассажира: за дело взялась полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Харькове в метро машинист избил пассажира, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в полиции Харьковской области, пишет УНН.
Детали
Как указали правоохранители, 16 октября в отдел полиции в метрополитене Харькова поступил рапорт сотрудника полиции о том, что в сети были обнаружены видео, на котором машинист электропоезда бьет неизвестного мужчину.
По сообщениям в пабликах, так машинист якобы отреагировал на "хамское" поведение пассажира.
Установлено, что произошло это на станции метро "Проспект Гагарина". После конфликта мужчина ушел с места происшествия.
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отдела полиции в метрополитене. Причины и все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним
На станции метро "Кловская" в Киеве иностранец нецензурно выражался, ударил в лицо женщину и размахивал перед другими пассажирами пневматическим пистолетом.