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У Харківській області 11-річний хлопчик загинув, катаючись на санках

Київ • УНН

 • 16899 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Правохоронці розслідують обставини загибелі 11-річної дитини у Харківській області, яка загинула катаючись на санках, пише УНН з посиланням на повідомлення ГУ НП у Харківській області.

У Харківській області 11-річний хлопчик загинув, катаючись на санках

“За попередніми даними, 11-річний хлопчик з’їжджав з гірки на санчатах, впав та вдарився головою. Дитина померла до приїзду медиків”, — вказано у повідомленні поліції.

Повідомлення про подію, що сталася у селі Новоселівка Нововодолазького району, надійшло до поліції 19 грудня близько 13:30.

Тіло загиблого направлено до моргу для встановлення причини смерті.

“Слідчим відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На даний час поліцією встановлюються усі обставини трагедії”, — додали у поліції.

Українські Національні Новини

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